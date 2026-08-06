Фильм "Последний богатырь. Колобок" собрал более 46 млн рублей в день премьеры

Фото: кадр из фильма "Последний богатырь. Колобок"; режиссер – Антон Маслов; производство – телеканал "Россия 1", онлайн-кинотеатр START, Yellow, Black&White

Кинокартина "Последний богатырь. Колобок" в день премьеры, 6 августа, заработала около 46,2 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.

Кроме того, предварительные продажи билетов составили еще свыше 15 миллионов рублей. С учетом предварительных продаж общие сборы к вечеру 6-го числа превысили 55,3 миллиона рублей.

Ранее в сервисе "Кинопоиск" сообщили, что рейтинг фильма "Последний богатырь. Колобок" пока не сформирован из-за аномальной активности негативных оценок. Пользователи до этого заметили, что у картины пропал рейтинг, а также кнопка "оценить".

В сервисе, в свою очередь, отметили, что фильм вышел в прокат только 6 августа, однако еще до первых сеансов получил за ночь тысячи оценок, более 90% из которых резко негативные. Система распознала такую активность как аномальную и не учла оценки, поэтому для формирования рейтинга пока не набралось достаточного количества голосов.

