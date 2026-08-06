Движение в Москве ограничат 8 и 9 августа из-за триатлона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 18:38

В мире
Главная / Новости /

Bild: сотрудников телецентра в Кельне эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой войны

Сотрудников телецентра в Кельне эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой войны

Фото: legion-media.com/Newscom/Yona Elsner

Сотрудников телецентра в Кельне эвакуировали из-за обнаруженной авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщило издание Bild.

Известно, что там находится вещательный центр телеканалов RTL и N-tv.

Как рассказали журналисты, 50-килограммовую американскую бомбу нашли в Рейне вечером 5 августа. Городские власти приняли решение провести обезвреживание снаряда на следующий день. Была установлена зона эвакуации радиусом 400 метров вокруг места обнаружения бомбы. Множество людей покинули этот район.

Из-за эвакуации сотрудников телецентра было нарушено вещание двух телеканалов. В этой ситуации RTL перенес вечерний выпуск новостей, который выйдет 6 августа в 19:45 по московскому времени, из Кельна в студию в Берлине.

В администрации Кельна отметили, что жителей будут оперативно уведомлять о ходе обезвреживания бомбы, а также обновлять информацию о перекрытиях, работе пригородных поездов и дорожном движении. Время разминирования пока неизвестно и зависит от того, насколько быстро удастся эвакуировать людей из опасной зоны.

Ранее в аэропорту Внуково провели эвакуацию из-за задымления в кафе. Пожарная сигнализация сработала в зоне международного вылета утром 13 июля. После прибытия спасателей факт горения не был подтвержден. Из-за отсутствия угрозы возгорания пассажирам и сотрудникам разрешили вернуться в терминал примерно через 50 минут после эвакуации.

В Турции начали эвакуировать жилые дома и перекрывать трассы из-за лесных пожаров

Читайте также


за рубежом

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика