Bild: сотрудников телецентра в Кельне эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой войны

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Сотрудников телецентра в Кельне эвакуировали из-за обнаруженной авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщило издание Bild.

Известно, что там находится вещательный центр телеканалов RTL и N-tv.

Как рассказали журналисты, 50-килограммовую американскую бомбу нашли в Рейне вечером 5 августа. Городские власти приняли решение провести обезвреживание снаряда на следующий день. Была установлена зона эвакуации радиусом 400 метров вокруг места обнаружения бомбы. Множество людей покинули этот район.

Из-за эвакуации сотрудников телецентра было нарушено вещание двух телеканалов. В этой ситуации RTL перенес вечерний выпуск новостей, который выйдет 6 августа в 19:45 по московскому времени, из Кельна в студию в Берлине.

В администрации Кельна отметили, что жителей будут оперативно уведомлять о ходе обезвреживания бомбы, а также обновлять информацию о перекрытиях, работе пригородных поездов и дорожном движении. Время разминирования пока неизвестно и зависит от того, насколько быстро удастся эвакуировать людей из опасной зоны.

Ранее в аэропорту Внуково провели эвакуацию из-за задымления в кафе. Пожарная сигнализация сработала в зоне международного вылета утром 13 июля. После прибытия спасателей факт горения не был подтвержден. Из-за отсутствия угрозы возгорания пассажирам и сотрудникам разрешили вернуться в терминал примерно через 50 минут после эвакуации.