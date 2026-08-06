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06 августа, 20:39

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People: Том Холланд и Зендея тайно отпраздновали свадьбу в Великобритании

Том Холланд и Зендея тайно отпраздновали свадьбу в Великобритании

Фото: legion-media.com/Image Press Agency/Sipa USA

Актер Том Холланд и его коллега Зендея тайно отпраздновали свадьбу 4 августа в загородном поместье в Великобритании. Об этом пишет People, ссылаясь на источник.

По данным издания, это было закрытое торжество в честь недавно состоявшейся свадьбы. Вечеринку актеры организовали в отеле Beaverbrook в графстве Суррей. Всего в поместье есть 56 номеров и территория площадью около 1,5 квадратного километра. Кроме того, оно находится рядом с родным городом Холланда – Кингстон-апон-Темс.

Как говорится в материале, на свадьбу были приглашены братья актера Сэм, Гарри и Пэдди. Оформление торжества выполнили в природной тематике.

Пара познакомилась на съемках первой части новой версии фильма "Человек-паук". Бывший стилист Зендеи Лоу Роуч в марте 2026 года заявил, что актеры поженились. Однако мать актрисы Клэр Стормер в тот момент опровергла эти слухи.

В июне сам Холланд подтвердил, что они с Зендеей поженились. Однако распространяться о подробностях свадьбы он не стал.

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