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26 июня, 17:46

Шоу-бизнес

Тимур Родригез и Катя Кабак расписались в ЗАГСе

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/trodriguezzz

Телеведущий и певец Тимур Родригез и актриса Катя Кабак официально стали мужем и женой. Пара расписалась во Дворце бракосочетания № 1 в пятницу, 26 июня, сообщило издание Super.

Для гостей был установлен дресс-код: белый цвет в основе образа дополняли яркие акценты в голубых или розовых оттенках. Кабак появилась на церемонии в белом платье с открытыми плечами. Ее волосы, собранные в пучок, дополняла длинная фата.

Когда звезды обменялись кольцами и поцеловались, зал наполнился громкими аплодисментами. После официальной части молодоженов из ЗАГСа забрал большой экскурсионный автобус.

Родригез сделал Кабак предложение около кинотеатра "Художественный" в Москве. В тот вечер фасад здания украсила надпись: "Она сказала "Да!". Актриса позже призналась, что совсем не ожидала такого масштабного сюрприза.

Ранее блогеры Аня Покров и Артур Бабич сыграли свадьбу в Подмосковье. В числе гостей были певица Клава Кока и ее возлюбленный Дима Масленников, а также блогеры Эльдар Джарахов, Юлия Гаврилина, Наталья Гасанханова, Алексей Столяров и его жена Вера Бондарева.

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