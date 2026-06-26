IWF разрешила российским тяжелоатлетам выступать на турнирах под своей эгидой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сняла ограничения по участию спортсменов из России и Белоруссии в турнирах под своей эгидой. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ранее были сняты ограничения на участие тяжелоатлетов из России и Белоруссии в юношеских и юниорских возрастных группах, напомнили в IWF. Решение, принятое 26 июня, распространяет эти принципы на все возрастные категории. Это позволяет спортсменам участвовать в турнирах федерации в соответствии с действующими критериями и требованиями.

До этого Международная федерация футбола (FIFA) приняла решение о допуске сборных России по футболу среди юношей и девушек до 15 лет к участию в чемпионате мира 2026 года. Соревнования пройдут в Азербайджане с 22 по 31 октября.

В первом турнире будут участвовать команды всех ассоциаций – членов FIFA. Второй турнир, запланированный на следующий год, включит только девушек.