Путин поздравил руководство Индии с Днем независимости

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Владимир Путин направил поздравления президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди по случаю Дня независимости. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В поздравлении глава государства отметил, что отношения между Москвой и Нью-Дели успешно развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнерства. По словам Путина, страны плодотворно сотрудничают на различных направлениях и эффективно взаимодействуют в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних структур.

Российский лидер выразил уверенность, что совместными усилиями страны будут продолжать наращивать конструктивные связи на благо народов, в интересах упрочения международной безопасности и стабильности.

Ранее сообщалось, что Москва и Нью-Дели рассматривают возможность создания совместного производства истребителей пятого поколения Су-57Э на территории Индии. Инициатором налаживания выпуска самолетов выступила Россия. В настоящее время стороны ведут соответствующие переговоры.