Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 09:27

Политика

Путин поздравил руководство Индии с Днем независимости

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин направил поздравления президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди по случаю Дня независимости. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В поздравлении глава государства отметил, что отношения между Москвой и Нью-Дели успешно развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнерства. По словам Путина, страны плодотворно сотрудничают на различных направлениях и эффективно взаимодействуют в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних структур.

Российский лидер выразил уверенность, что совместными усилиями страны будут продолжать наращивать конструктивные связи на благо народов, в интересах упрочения международной безопасности и стабильности.

Ранее сообщалось, что Москва и Нью-Дели рассматривают возможность создания совместного производства истребителей пятого поколения Су-57Э на территории Индии. Инициатором налаживания выпуска самолетов выступила Россия. В настоящее время стороны ведут соответствующие переговоры.

Читайте также


властьполитика

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика