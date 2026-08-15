ВС РФ уничтожили диверсантов ВСУ, пытавшихся высадиться на Кинбурнской косе

Фото: МАХ/"Минобороны России"

При попытке прорваться на Кинбурнскую косу в Херсонской области уничтожены две десантные лодки и около 10 украинских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, отражена попытка высадки украинской диверсионно-разведывательной группы. Он уточнил, что закрепиться на косе Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось.

Ранее бойцы Донецкого управления ФСБ уничтожили на окраине Константиновки 3 пункта дислокации диверсантов и пункт управления украинскими БПЛА. Речь идет о служащих в антитеррористическом подразделении "Горыныч", которые "охотятся" на украинских диверсантов. Всего они уничтожили 10 боевиков противника.

До этого российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, пытавшуюся высадиться в островной зоне Днепра.