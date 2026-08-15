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15 августа, 07:29

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ТАСС: дело возбуждено против журналиста FAZ после слов об убийстве русских

Уголовное дело завели на журналиста FAZ из-за слов об убийстве русских – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Уголовное дело возбудили в России в отношении корреспондента газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса по статье о возбуждении ненависти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Поводом для возбуждения дела стали высказывания журналиста об убийстве русских. Сейчас решается вопрос об объявлении Мартенса в международный розыск и избрании меры пресечения заочно. Если вина журналиста будет доказана, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Скандальный эпизод с участием Мартенса произошел на пресс-конференции президентов Украины и Сербии Владимира Зеленского и Александра Вучича в Белграде. Журналист поинтересовался, что европейские страны могут сделать, чтобы "помочь убить больше русских". После этого в интернете появилась петиция с требованием уволить журналиста.

Посольство РФ в Сербии заявило, что вопрос Мартенса является подстрекательством к насилию в отношении российских граждан. В дипмиссии указали, что в национальных законодательствах России, Сербии и Германии предусмотрена уголовная ответственность за подобные деяния. Дипломаты выразили надежду, что действиям Мартенса будет дана соответствующая оценка.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не отреагировал на "реваншистское заявление" немецкого журналиста об убийстве русских. Дипломат также указала, что дед Мартенса был высокопоставленным нацистским офицером и служил в штабе верховного командования вермахта.

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