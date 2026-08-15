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03:35

Политика

Лавров призвал Сербию отреагировать на слова журналиста FAZ об убийстве русских

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона хотела бы услышать реакцию Сербии на высказывание корреспондента газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса об убийстве русских. Об этом глава МИД сказал в интервью ИС "Вести".

Скандальный эпизод произошел на пресс-конференции президентов Украины и Сербии Владимира Зеленского и Александра Вучича в Белграде. Мартенс поинтересовался, что европейские страны могут сделать, чтобы "помочь убить больше русских". После этого в интернете появилась петиция с требованием уволить журналиста.

"Насчет этой ситуации, когда на пресс-конференции Владимира Зеленского и Александра Вучича этот вопрос прозвучал. Я видел, что президент Сербии просто опешил. Конечно, мы бы хотели от наших сербских друзей, учитывая их огромный вклад в победу над нацизмом, услышать какую-то реакцию", – отметил Лавров.

Министр добавил, что сам Мартенс недостоин того, чтобы занимать какую-либо должность в медийных структурах или в правительственном аппарате.

Посольство РФ в Сербии заявило, что вопрос Мартенса является подстрекательством к насилию в отношении российских граждан. В дипмиссии указали, что в национальных законодательствах России, Сербии и Германии предусмотрена уголовная ответственность за подобные деяния. Дипломаты выразили надежду, что действиям Мартенса будет дана соответствующая оценка.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не отреагировал на "реваншистское заявление" немецкого журналиста об убийстве русских. Дипломат также указала, что дед Мартенса был высокопоставленным нацистским офицером и служил в штабе верховного командования вермахта.

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