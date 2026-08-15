Украинские беспилотники атаковали сельхозпредприятие в Пензенской области

Фото: министерство обороны РФ

Вражеские беспилотники атаковали сельхозпредприятие в промзоне Земетчинского района Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

В результате атаки на территории предприятия возникло локальное возгорание, которое уже было оперативно ликвидировано. Жертв и пострадавших не выявлено, на месте работают службы экстренного реагирования.

На территории Пензенской области объявлен режим ракетной опасности. Мельниченко призвал местных жителей оставаться дома, отойдя от окон, или проследовать в ближайшее укрытие.

Ранее мирная жительница погибла в результате удара украинских военных по Горловке. Атака была совершена с помощью беспилотника в Центрально-Городском районе города. Еще семь человек получили ранения.

Кроме того, один человек погиб и еще шесть пострадали при ракетном ударе ВСУ по жилому дому в Брянске. Украинские военные атаковали жилой дом в Советском районе. Жильцы были эвакуированы. Пострадавшие, в свою очередь, были госпитализированы.