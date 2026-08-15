Движение авто перекрыто из Ярославля в Москву на фоне атаки БПЛА

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Движение транспорта временно ограничено на выезде из Ярославля в сторону Москвы в связи с атакой украинских БПЛА в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок", – сообщил губернатор.

На территории Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Средства ПВО отражают воздушную атаку противника.

Этой ночью средства ПВО отразили атаку семи вражеских беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

В связи с угрозой БПЛА временные ограничения объявлялись в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Однако позже ограничения отменили во всех столичных аэропортах.