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15 августа, 05:47

Происшествия

Рейс Пекин – Манчестер экстренно сел в Красноярске

Фото: depositphotos/Shebeko

Самолет авиакомпании Hainan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Пекин – Манчестер, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Сигнал о происшествии поступил 15 августа в 06:15 по местному времени (02:15 по Москве). В МЧС уточнили, что погибших и пострадавших в результате произошедшего нет. Сам самолет и наземная инфраструктура не получили повреждений.

Причины аварийной посадки пока не уточняются.

Ранее самолет Airbus A321neo, следовавший по маршруту Хабаровск – Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска. Причиной стало неадекватное поведение 35-летнего пассажира. На момент посадки в Братске на борту самолета находились 198 пассажиров.

Еще один инцидент произошел на аэродроме Подкаменная Тунгуска на севере Красноярского края, где вынужденную посадку совершил гидросамолет JAWS. Пилот и два пассажира, находившиеся на борту, не пострадали.

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