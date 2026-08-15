Посол США Гласс заявил, что Курилы принадлежат Японии

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Посол США в Японии Джордж Гласс заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над Курильскими островами или, как их называют в Токио, "северными территориями". Об этом он написал в соцсети X.

"США сохраняют непоколебимую позицию в отношении поддержки Японии – своего важнейшего союзника – и признания ее суверенитета над "северными территориями", – сообщил дипломат.

Гласс подчеркнул, что американо-японский альянс стремится к процветанию Индо-Тихоокеанского региона, а США будут выступать против всех действий, которые подрывают его стабильность.

Владимир Путин впервые прилетел на курильский остров Итуруп 13 августа. Во время учений Тихоокеанского флота глава государства заявил, что Москва не имеет претензий к Токио и не угрожает ее безопасности.

Тем не менее после визита Путина МИД Японии высказал протест, заявив, что считает четыре южных острова Курильской гряды частью своего государства. Позднее ведомство вызвало посла РФ Николая Ноздрева, который донес позицию о том, что южные Курилы являются неотъемлемой частью России.

В свою очередь, премьер Японии Санаэ Такаити заявила, что визит Путина на "исконно японский" остров Итуруп является несовместимым с позицией Токио по вопросу северных территорий. Она подчеркнула, что поездка президента России может негативно сказаться на перспективах двусторонних отношений.