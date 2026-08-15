Ограничения на полеты сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский

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Ограничения на прием и отправку воздушных судов отменены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В данный момент обе авиагавани восстанавливают график полетов и возвращаются к штатному режиму работы. В Росавиации отметили, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Этой ночью аналогичные ограничения также вводились на работу аэропорта Внуково. Однако спустя некоторое время данные меры были сняты и аэропорт возобновил обслуживание рейсов.

Меры безопасности вводились в столичных аэропортах на фоне угрозы атаки БПЛА. Так, с полуночи на подлете к Москве было уничтожено семь вражеских беспилотников.