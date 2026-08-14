Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В июле 2026 года от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 1 739 мирных граждан на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор посла по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника.

Согласно докладу, с начала года число пострадавших выросло более чем в 4 раза: в январе их было 387, а в июле – 1 739. В документе отмечается, что июльский показатель стал максимальным среднемесячным как минимум за последние 2 года.

"В июле наибольшее число погибших и раненых среди гражданского населения зафиксировано именно в результате атак различных БПЛА. Доля мирных граждан, получивших ранения различной степени тяжести в результате атак украинских ударных дронов, превысила 90% от общего числа пострадавших. От дронных атак в июле ранения получил как минимум 1 441 мирный житель и 201 – погиб", – указано в тексте.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу сказал, что на Украине не только героизируются пособники нацистов, но и открыто пропагандируется культ смерти. По его словам, в стране практикуются отжимания на похоронах уничтоженных украинских солдат. Идеологи и последователи нацистов и бандеровцев отправятся на "свалку истории", добавил он.