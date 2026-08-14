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14 августа, 12:46

Город

Более 650 человек переехали в новостройку по реновации в Кузьминках

Фото: Григорий Матвеев

Более 650 человек переехали в новый дом в Кузьминках, построенный по программе реновации, сообщил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой во время рабочей поездки по округу.

Дом расположен по адресу Зеленодольская улица, дом 28б. В нем 276 квартир, сюда переехали жители трех расселенных домов. По словам Толстого, новоселы отмечают удобство планировки и качество отделки. Рядом с новостройкой обустроены детская и спортивная площадки, зона отдыха, выполнено озеленение.

Парламентарий подчеркнул, что это часть системного подхода правительства Москвы к программе реновации, когда вместе с жильем создается необходимая инфраструктура. С начала реализации проекта обустроено более тысячи детских и спортивных пространств, только в прошлом году появилось около 300 таких зон.

"Согласно планам, в ближайшие 3 года переезд по реновации, который уже охватил по всей Москве около 290 тысяч человек, коснется еще порядка 240 тысяч горожан", – отметил зампред ГД.

В пешей доступности от новостройки находятся школы, поликлиники, городской парк, остановки общественного транспорта, а также станции метро "Кузьминки" и "Окская".

Программа реновации активно реализуется в Кузьминках, с 2018 года жители района получили порядка 5,3 тысячи квартир с готовой отделкой общей площадью более 300 тысяч квадратных метров. Район и весь Юго-Восточный административный округ являются лидерами по темпам расселения.

В этом году программе, запущенной в 2017 году, исполнилось девять лет. Она охватит около 1 миллиона москвичей, то есть жителей примерно 350 тысяч квартир из 5 176 домов. Программа выполнена уже более чем на четверть – введено в эксплуатацию более 500 жилых комплексов, еще столько же строят и проектируют.

Только за 7 месяцев текущего года в рамках реновации построили 39 домов общей жилой площадью 734 тысячи квадратных метров. Например, в Алтуфьевском районе на северо-востоке Москвы полностью расселили 16 из 22 домов старого фонда. Также около тысячи москвичей приступили к переезду в 14-ю новостройку по реновации в районе Зюзино.

На севере столицы продолжается обновление Тимирязевского района

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