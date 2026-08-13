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13 августа, 09:37

Город

Заселение в новостройку по программе реновации началось в Зюзине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около тысячи москвичей приступили к переезду в 14-ю новостройку по программе реновации в районе Зюзино. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новостройка расположена в районе с развитой социально-транспортной инфраструктурой на Малой Юшуньской улице. Рядом находятся станции метро "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии и "Каховская" Большой кольцевой линии (БКЛ), а также объекты социальной инфраструктуры.

Как рассказала глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в новое здание переселятся жители дома 7 на Одесской улице, домов 19 и 21 на улице Сивашской, дома 25 на Одесской улице и дома 12, корпуса 2, на улице Малой Юшуньской.

В центре информирования на первом этаже новостройки новоселы могут не только оформить документы, но и бесплатно вызвать грузчиков с транспортом. Такая же возможность есть в суперсервисе "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. Там же жители районов выбирают удобную дату и время для осмотра квартиры.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, всего в новом доме 555 квартир, 13 из которых обустроены специально для маломобильных жильцов. В новостройке создали безбарьерную среду, а во всех квартирах есть большие коридоры, кухни и санузлы. Во дворах обустроены детские и спортивные площадки, зоны отдыха.

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2026 года по реновации возвели на 33% больше жилья, чем за аналогичный период 2025-го. За это время построено 37 домов, в которых обустроено свыше 11,5 тысячи квартир. Их жилая площадь составила более 650 тысяч квадратных метров.

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