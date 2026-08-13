Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 12:34

Культура

Фестиваль "Культурный город" в "Зарядье" представил программу на выходные

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Москвичей в выходные, 15–16 августа, ждет уникальная программа в рамках фестиваля "Культурный город" в парке "Зарядье". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В частности, в субботу, 15 августа, в 20:00 в большом амфитеатре парка состоится симфонический концерт "Сквозь мгновения", который будет посвящен творчеству композитора Микаэла Таривердиева.

Симфонический оркестр Selen Orchestra под управлением дирижера Игоря Канурина исполнит произведения, написанные для фильмов "Семнадцать мгновений весны", "Большая руда", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Король-олень" и других. Гости услышат композиции "Я спросил у ясеня", "Песня о далекой Родине", "С любимыми не расставайтесь", "На Тихорецкую состав отправится".

В воскресенье, 16-го числа, в 20:00 артисты Имперского русского балета представят постановку "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева по трагедии Уильяма Шекспира. Спектакль покажут в хореографии Леонида Лавровского.

Труппу Имперского русского балета в 1994 году основал заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда. Коллектив получил такое название в качестве дани уважения императорской семье, которая принимала участие в создании Большого и Мариинского театров.

Фестиваль "Культурный город" проходит с 1 августа до 6 сентября в рамках сезонного проекта "Лето в Москве". Все мероприятия гости могут посетить бесплатно.

Ранее народный артист РФ Владимир Машков заявил, что в Москве за последние два года увеличилось число горожан, которые интересуются театром. По его мнению, этому поспособствовал фестиваль "Театральный бульвар". Мероприятие в этом году проходит уже в третий раз и приурочено в том числе к 150-летию Союза театральных деятелей России.

Музейная неделя стартовала в Москве

Читайте также


Сюжет: Лето в Москве
культурагород

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика