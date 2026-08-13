Фестиваль "Культурный город" в "Зарядье" представил программу на выходные

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Москвичей в выходные, 15–16 августа, ждет уникальная программа в рамках фестиваля "Культурный город" в парке "Зарядье". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В частности, в субботу, 15 августа, в 20:00 в большом амфитеатре парка состоится симфонический концерт "Сквозь мгновения", который будет посвящен творчеству композитора Микаэла Таривердиева.

Симфонический оркестр Selen Orchestra под управлением дирижера Игоря Канурина исполнит произведения, написанные для фильмов "Семнадцать мгновений весны", "Большая руда", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Король-олень" и других. Гости услышат композиции "Я спросил у ясеня", "Песня о далекой Родине", "С любимыми не расставайтесь", "На Тихорецкую состав отправится".

В воскресенье, 16-го числа, в 20:00 артисты Имперского русского балета представят постановку "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева по трагедии Уильяма Шекспира. Спектакль покажут в хореографии Леонида Лавровского.

Труппу Имперского русского балета в 1994 году основал заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда. Коллектив получил такое название в качестве дани уважения императорской семье, которая принимала участие в создании Большого и Мариинского театров.

Фестиваль "Культурный город" проходит с 1 августа до 6 сентября в рамках сезонного проекта "Лето в Москве". Все мероприятия гости могут посетить бесплатно.

Ранее народный артист РФ Владимир Машков заявил, что в Москве за последние два года увеличилось число горожан, которые интересуются театром. По его мнению, этому поспособствовал фестиваль "Театральный бульвар". Мероприятие в этом году проходит уже в третий раз и приурочено в том числе к 150-летию Союза театральных деятелей России.

