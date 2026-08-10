Москвичи смогут попасть в музей Владимира Высоцкого бесплатно 13 августа

"Московская музейная неделя" продлится в столице до 16 августа. В рамках бесплатной акции все желающие смогут посетить музеи, где расскажут о жизни Владимира Маяковского, познакомят с историей строительства "Царицына", а также помогут соприкоснуться с космосом. Подробнее – в материале Москвы 24.

От Пушкина до истории космонавтики

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Московская музейная неделя" приглашает всех желающих взглянуть на лучшие выставки до 16 августа включительно. Например, во вторник, 11-го числа, гости смогут посетить бесплатно галерею Василия Нестеренко – одного из востребованных художников современности. Экспозиция познакомит гостей с масштабными историческими полотнами, духовной живописью, а также российскими пейзажами и картинами, где изображены уединенные, труднодоступные уголки планеты. Основная экспозиция дополняется сменяемыми выставками, чей камерный формат помогает посетителям сосредоточиться на конкретных сюжетах, деталях картин или образах исторических персонажей.

В тот же день все желающие смогут бесплатно посетить Московский музей современного искусства (ММОМА). Он, будучи основанным Зурабом Церетели, стал первым в стране государственным учреждением, специализирующимся на творчестве XX и XXI веков. Базой для музейного собрания послужила личная коллекция скульптора, включавшая более 2 тысяч произведений известных авторов прошлого столетия. В дальнейшем фонды существенно расширились, и сегодня организация обладает одной из крупнейших коллекций отечественного искусства XX века.

В среду, 12 августа, в рамках акции посетители могут бесплатно ознакомиться с постоянными и временными выставками музея-заповедника "Царицыно". Для осмотра доступны все ключевые пространства Дворцово-выставочного комплекса и оранжерей, включая Большой дворец, Хлебный дом и Третий Кавалерский корпус. Постоянные экспозиции этих площадок подробно раскрывают историю строительства царицынского архитектурного ансамбля. Одновременно с ними в основных корпусах работают временные выставки различных направлений декоративно-прикладного искусства.

Также 12 августа Государственный музей А. С. Пушкина бесплатно открывает для посещения постоянную экспозицию "Пушкин и его эпоха" и интерактивное детское пространство "Сказки А. С. Пушкина". Находящаяся в 15 залах выставка подробно освещает биографию и творческий путь поэта, быт его времени и многое другое. Тематические залы по ключевым произведениям автора позволяют изучить прообразы персонажей, городские пейзажи России, предметы обихода и шедевры XIX века.

В этот же день музейная площадка "Квартира на Большой Пресне" откроет двери для всех желающих. Выставочное пространство разделено на две тематические зоны, первая из которых подробно рассказывает о поездке Владимира Маяковского в Америку в 1925 году, его публичных выступлениях, знакомствах и личных впечатлениях от путешествия. Вторая часть экспозиции посвящена взаимоотношениям поэта с русской эмигранткой Элли Джонс и их общему ребенку – Патриции.

Музей Владимира Высоцкого, который будет открыт бесплатно 13 августа, позволит погрузиться в атмосферу эпохи и познакомиться с наследием поэта, музыканта и актера. В залах представлены письма, рукописи стихов, фильмы и голографическое изображение артиста. Особое место занимает мемориальная комната: в ней собраны подлинные вещи из гостиной, кухни и кабинета Высоцкого, перевезенные из его квартиры на Малой Грузинской улице.

Также 13 августа Музей космонавтики предлагает бесплатно изучить историю освоения космоса, начиная от идей Константина Циолковского и заканчивая современными орбитальными комплексами. Гости увидят спутники, автоматические станции, а также настоящие скафандры Юрия Гагарина и Алексея Леонова.

По следам искусства и истории

В пятницу, 14 августа, отделы Дома-музея С. А. Есенина будут открыты бесплатно для всех гостей. Внутри воссоздана та самая атмосфера, в которой рождались знаменитые произведения. Основной акцент сделан на столичной жизни и работе поэта, но при этом экспозиция охватывает и весь его творческий путь. В мемориальных залах можно в деталях рассмотреть личные вещи Есенина, рукописи, первые публикации, редкие документы и фотографии. Финальная часть выставки показывает поэта уже как важную фигуру в масштабах мировой культуры.

В тот же день бесплатно будет работать экспозиция "Сакральное и радикальное. Красная нить русского искусства" в выставочном центре "Атриум". Проект сопоставляет отечественную иконопись XVI–XIX веков и произведения мастеров-авангардистов – Василия Кандинского, Казимира Малевича и других. Гости смогут увидеть схожесть произведений по цветовой гамме, сюжетам и построению кадров.

15 августа для бесплатного посещения будет открыт Музей Героев Советского Союза и России. Здесь получится рассмотреть свидетельства подвигов легендарных личностей, оставивших след в отечественной истории, включая Анатолия Ляпидевского, Василия Маргелова, Тимура Апакидзе и Михаила Калашникова.

В Доме Н. В. Гоголя 16 августа будет открыта выставка Ирины Рыбаковой – академика Российской академии художеств и заслуженного художника России. В экспозицию вошло более 80 картин, созданных за последние 35 лет, причем большую часть коллекции автор написала совсем недавно, в 2025 и 2026 годах. Посетители увидят натурные пейзажи Костромской, Ярославской, Архангельской и Мурманской областей, а также Крыма.

Кроме того, 16-го числа можно бесплатно посетить выставки Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, чья экспозиция посвящена феномену русской эмиграции ХХ века. Коллекцию четверть века собирали из писем, документов и чудом уцелевших личных вещей, переданных самими уехавшими и их потомками – от рядовых служащих и казаков до ученых, писателей и великих князей. Экскурсия начинается с пятиминутного документального фильма Андрея Осипова, смонтированного из архивной хроники начала XX века.

В воскресенье также можно бесплатно посетить галерею "Ходынка". С 15 октября 1987 года это пространство превратилось в ключевой арт-центр северо-запада столицы, знакомящий публику с российским и мировым искусством сквозь призму экспериментальных жанров: от новых медиа, видео- и саунд-арта до science-art и новаторского театра. Войдя в 2014 году в объединение "Выставочные залы Москвы", площадка пережила перезапуск в 2019-м и теперь сфокусирована на международных проектах, исследованиях и просвещении.

