Собянин сообщил об уничтожении уже 13 БПЛА, летевших на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны отразили атаку еще шести беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник в своем канале.

Ранее подразделения ПВО уничтожили еще семь дронов, направлявшихся в сторону Москвы. Всего с полуночи 11 августа над территорией столичного региона было сбито 13 беспилотников.

На фоне угрозы БПЛА введены временные ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Все три авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.