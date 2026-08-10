Пострадавших при падении беспилотников на предприятие в Тюменской области нет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пострадавших при падении беспилотников на территорию промышленного предприятия в Тюменской области нет, сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.

"Экстренные службы тушат возгорание", – написал он в своем канале в MAX.

Губернатор региона Александр Моор добавил, что пожар произошел в результате падения нескольких украинских беспилотников. Он держит ситуацию на контроле. Кроме того, на месте работают специалисты экстренных служб.

Ранее украинский БПЛА ударил по многоквартирному дому в Энергодаре. Глава города Максим Пухов подчеркнул, что атака была целенаправленной. Из-за попадания полностью сгорела квартира на 13-м этаже, однако жертв среди мирных жителей нет.

