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10 августа, 15:00

Общество

Распространение комара – переносчика тропической малярии выявили в РФ и Белоруссии

Фото: depositphotos/mrfiza

Ученые Государственного университета просвещения (ГУП) зафиксировали распространение в России и Белоруссии комара Anopheles plumbeus, который является единственным в Европе переносчиком возбудителя тропической малярии. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на ГУП.

Этот вид, также известный как дупляной комар, ранее обитал в лесах и редко нападал на человека. Однако несколько лет назад он начал приспосабливаться к жизни рядом с людьми и сейчас активно распространяется в городах на юге России.

Специалисты выяснили, что самки комара стали откладывать яйца не только в дуплах, пнях и развилках деревьев, но и в емкостях антропогенного происхождения – автомобильных покрышках, вазонах и подобных предметах. Это позволило насекомому выйти за пределы своего естественного ареала.

Вид распространился на Черноморском побережье Кавказа на урбанизированных территориях. От границы Абхазии с Грузией до города Джубга, а также в Могилевской области Белоруссии.

В 2025 году ученые впервые обнаружили дупляного комара в синантропных местообитаниях на полуострове Крым. Было установлено, что самки An. plumbeus стали нападать на человека.

В Роспотребнадзоре ранее предупредили, что человек может заразиться малярией, лихорадкой Западного Нила, японским энцефалитом и другими инфекциями при одном укусе комара. Эти насекомые могут переносить различные заболевания. Например, лихорадку Западного Нила передают комары рода Culex, а лихорадку денге и чикунгунья – комар рода Aedes.

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