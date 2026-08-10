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10 августа, 15:10

Политика

Путин призвал сохранять самобытность российских городов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин призвал беречь исторический облик и уникальность российских городов и поселков при их модернизации. Об этом глава государства сказал на встрече с урбанистами в ходе рабочей поездки в Бурятию.

"Меняя и перестраивая города в соответствии с современными тенденциями, с использованием информационных цифровых технологий, необходимо сохранять их самобытность, грамотно вписывать новые объекты в уже сложившиеся пространства, <...> восстанавливать и давать вторую жизнь объектам культурного наследия", – подчеркнул Путин.

Президент РФ также отметил важность поддержки молодежи, которая хочет остаться в родных городах. По его словам, для этого подготовлена программа развития населенных пунктов, направленная на укрепление экономического, социального и инфраструктурного каркаса страны.

"Принципиально – повысить качество и стандарт жизни миллионов людей, поддержать желание молодежи остаться в родном городе или поселке и связать с ним свое будущее. Подчеркну, что по всем этим проектам и программам идет активная и планомерная работа", – добавил глава государства.

Кроме того, Путин обратил внимание на особое отношение к Дальнему Востоку. Он отметил, что за последнее время в развитии экономики, промышленности и инфраструктуры региона сделано многое.

Ранее президент РФ отмечал, что молодежь в возрасте от 20 до 24 лет за последние 9 лет все активнее переезжает на Дальний Восток. Только за 2024 год приток молодежи в дальневосточные регионы вырос в 2,5 раза по сравнению с 2023-м. По его словам, эта тенденция свидетельствует о том, что на Дальнем Востоке молодое поколение может получить интересную и хорошо оплачиваемую работу, купить жилье, создать семью и воспитать детей.

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