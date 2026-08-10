10 августа, 18:14Транспорт
Путин отметил вклад МЦД в улучшение транспортного обслуживания жителей Москвы и области
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Владимир Путин высоко оценил роль Московских центральных диаметров (МЦД) в улучшении транспортного обслуживания жителей столицы и области. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта, которое прошло в режиме видео-конференц-связи.
Глава государства подчеркнул, что Москва и Московская область совместно реализовали проект трансформации старых пригородных электричек в наземное метро.
"Четыре центральных диаметра связали столицу и Подмосковье, улучшив транспортное обслуживание миллионов жителей", – сказал Путин.
Президент также выразил надежду, что все необходимые решения в сфере пригородного железнодорожного сообщения регионов будут приняты своевременно.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что Московские центральные диаметры будут продлены до Тульской, Владимирской и Ярославской областей. По словам мэра, в планах расширить маршрут МЦД до регионов, расположенных вокруг Московской области. Это затронет еще 10 миллионов человек.
Градоначальник подчеркнул, что эти планы реальны и осуществляются совместно с правительством России. Цель – обеспечить комфортные поездки как в Москву, так и в регионы с понятными расписанием и временем в пути.
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