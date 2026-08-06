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06 августа, 12:08

Мэр Москвы

Собянин: строительство метро вышло на максимальный темп за пять лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Строительство столичного метро вышло на максимальный темп работ за 5 лет в 2026 году. Об этом заявил Сергей Собянин в МАХ.

По его словам, с начала года было проложено 14,7 километра тоннелей, на этапе строительства находились 25 станций и работали 10 тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК).

В 2026 году в столице завершили возведение тоннелей для продления Арбатско-Покровской линии со строительством станции "Гольяново". Кроме того, московские власти решили продлить ее за МКАД – в район Восточный.

"Продолжаем работы по строительству Троицкой и Рублево-Архангельской линий и станции "Достоевская" Кольцевой ветки. Ведем проходку тоннелей Бирюлевской линии", – написал мэр Москвы.

Собянин подчеркнул, что до 2030 года в столице планируется создать 69,1 километра линий, 29 станций и 3 новых электродепо.

С 2011 года сеть Московского метрополитена увеличилась почти в 2 раза. Специалисты проложили более 270 километров линий, построили и реконструировали 127 станций, 14 электродепо метро и МЦК.

Ранее сообщалось, что работы по строительству станции "Липовая роща" Рублево-Архангельской линии столичного метро выполнены уже наполовину. В полном объеме завершены земляные работы и устройство ограждающих конструкций котлована станционного комплекса. В настоящее время ведется устройство монолитных конструкций объекта.

Станцию московского метро "Южный порт" планируют открыть к 2030 году

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