"Единая Россия" получила на выборах в Госдуму больше голосов, чем в 2021 году

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

"Единая Россия" улучшила результат на выборах в Госдуму по сравнению с 2021 годом. За партию проголосовали 28 219 323 избирателя – это больше, чем на предыдущих парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.

Для сравнения: в 2021 году "Единая Россия" получила 49,82% голосов по федеральному округу, а за ее список проголосовали 28 064 258 человек. Помимо этого, тогда кандидаты от партии одержали победу в 198 одномандатных округах.

Ранее Центризбирком обнародовала предварительные результаты выборов в ГД девятого созыва после обработки 82,19% протоколов. На первом месте уверенно держится "Единая Россия", ее поддерживают 57,76% избирателей, голосовавших по партийным спискам.

У КПРФ второй результат – 13,89%. Замыкают пятерку лидеров ЛДПР с 8,77%, "Новые люди" с 7,97% и "Справедливая Россия" с 4,99%.