Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Роскомнадзор фиксирует вмешательство во внутренние процессы в ходе избирательной кампании. Об этом заявил замначальника Управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко в ЦИК России.

По его словам, запускаются фишинговые ресурсы, маскирующиеся под официальные сайты, а также боты для попыток повлиять на ход выборов.

"Фиксируем вмешательство извне в наши внутренние процессы", – сказал Ижко.

Кроме того, создаются подложные аккаунты в социальных сетях политических партий, осуществляется спам-рассылка, вбрасываются фейки о взломе системы ГАС "Выборы" и звучат призывы к участию в несанкционированных мероприятиях. Также искусственно создается видимость массового общественного недовольства. Например, под новостями о выборах накручиваются комментарии.

Как ранее заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, успешных кибератак на российскую телекоммуникационную инфраструктуру и веб-сервисы, задействованные в избирательном процессе, выявлено не было. При этом в дни голосования заблокировали уже более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на ресурсы.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник подчеркнул, что Украина наращивает атаки на российские территории, чтобы помешать проведению выборов. Ситуацию на прифронтовых территориях он назвал контролируемой.