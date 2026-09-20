Фото: портал мэра и правительства Москвы

Запад готовит вмешательство в выборы президента России в 2030 году. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. его слова приводит ТАСС.

В ходе выступления в информационном центре ЦИК он отметил, что западные страны использовали избирательную кампанию 2026 года, чтобы подготовить протестное движение в России.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях началось в России 18 сентября и продлится до 20 сентября.

Как указывал Владимир Путин, проведению выборов пытается помешать украинский режим. При этом руководство Украины не торопится проводить собственные выборы, а власть в Киеве узурпирована "кучкой казнокрадов", подчеркавал глава государства.