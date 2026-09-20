Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Украинские военные готовят специальные операции, направленные на срыв выборов в России. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, удары усиливаются, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили значительные силы на подступах к Донецкой и Луганской народным республикам.

Дипломат отметил, что противник либо уже пытается, либо будет пытаться в ходе голосования сорвать или повлиять на проведение выборов, поскольку на их исход повлиять не сможет.

Также ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина является главным инструментом НАТО для попытки срыва российских выборов.

По ее словам, это неудивительно, так как на Украине, где выборы фактически отсутствуют, уже, вероятно, забыли, что такое свободное волеизъявление граждан.