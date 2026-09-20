20 сентября, 06:26Происшествия
Складской комплекс загорелся в подмосковном Софьине из-за атаки БПЛА
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В подмосковном Софьине произошел пожар на складском комплексе после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в мессенджере MAX.
По его словам, еще одно серьезное возгорание зафиксировано в Котельниках, где БПЛА попал в многоквартирный дом в микрорайоне Новые Котельники.
Огонь охватил квартиры на трех этажах. Информация о пострадавших уточняется, на местах работают пожарные и экстренные службы.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что российские силы ПВО перехватиили и сбили 35 беспилотников, летевших на Москву в ночь на воскресенье, 20 сентября. Всего на данный момент было сбито 186 вражеских дронов.
Мэр подчеркнул, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.