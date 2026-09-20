ФНС заблокировала счета блогера Маркаряна

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Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ заблокировала банковские счета блогера Арсена Маркаряна. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации, блогер открыл ИП в октябре 2016 года. Основным видом деятельности называется "образование основное общее".

При этом 15 сентября ФНС вынесла два решения о блокировке его счетов, указав в качестве причины непредставление налоговой декларации в установленный срок.

Маркаряна задержали в августе прошлого года после публикации видео с негативными высказываниями в адрес защитников Отечества. Тогда правоохранители также проверяли его на причастность к другим преступлениям.

В ноябре Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал его на 15 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Уточнялось, что в одном из роликов блогер описал психотропное вещество как стимулятор физической и умственной активности.

В марте 2026 года Московский городской суд признал Маркаряна виновным в реабилитации нацизма и приговорил к 4,5 года колонии общего режима, а также запретил ему заниматься администрированием сайтов и использовать интернет-ресурсы на 4 года.

В июле его оштрафовали 20 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти. По данным СМИ, причиной стала подборка видео, которая была выложена в Сети незадолго до задержания Маркаряна. В одном из роликов блогер сравнивал русских граждан с животными и пренебрежительно отзывался о нации.

