Суд в Петербурге оштрафовал блогера Маркаряна за пропаганду наркотиков

Фото: телеграм-канал Mash

Невский районный суд Санкт-Петербурга предписал блогеру Арсену Маркаряну выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей по обвинению в пропаганде наркотиков. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Согласно материалам дела, 2 мая Маркарян опубликовал на своей странице в соцсети видео, в котором рассказал о свойствах определенного психотропного вещества, описывая его как стимулятор физической и умственной активности, а также называя его "источником постоянной энергии".



Кроме того, блогер приводил примеры ситуаций, в которых, по его мнению, потребление этого вещества было бы "единственно правильным выбором".

В результате материал привлек внимание более 113 тысяч пользователей, из которых свыше 4 тысяч оставили лайки. На заседании суда Маркарян не присутствовал, так как находится под стражей в Москве.

В настоящее время блогер проходит по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, в рамках которого его задержали 23 августа. По данным следствия, он публиковал кадры с негативными высказываниями в адрес военных. Правоохранители также хотели проверить его на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и госвласти.

25 августа стало известно, что суд арестовал Маркаряна на 17 суток. Тогда он не признал вину и заявил, что не узнал себя на видео. 28 августа блогер обжаловал свое заключение под стражу. Однако в сентябре суд продлил срок его ареста.