Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 16:55

Шоу-бизнес

Суд в Петербурге оштрафовал блогера Маркаряна за пропаганду наркотиков

Фото: телеграм-канал Mash

Невский районный суд Санкт-Петербурга предписал блогеру Арсену Маркаряну выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей по обвинению в пропаганде наркотиков. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Согласно материалам дела, 2 мая Маркарян опубликовал на своей странице в соцсети видео, в котором рассказал о свойствах определенного психотропного вещества, описывая его как стимулятор физической и умственной активности, а также называя его "источником постоянной энергии".

Кроме того, блогер приводил примеры ситуаций, в которых, по его мнению, потребление этого вещества было бы "единственно правильным выбором".

В результате материал привлек внимание более 113 тысяч пользователей, из которых свыше 4 тысяч оставили лайки. На заседании суда Маркарян не присутствовал, так как находится под стражей в Москве.

В настоящее время блогер проходит по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, в рамках которого его задержали 23 августа. По данным следствия, он публиковал кадры с негативными высказываниями в адрес военных. Правоохранители также хотели проверить его на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и госвласти.

25 августа стало известно, что суд арестовал Маркаряна на 17 суток. Тогда он не признал вину и заявил, что не узнал себя на видео. 28 августа блогер обжаловал свое заключение под стражу. Однако в сентябре суд продлил срок его ареста.

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика