Московский суд продлил арест блогеру Арсену Маркаряну

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Таганский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщает ТАСС.



Под арестом он будет находиться до 9 ноября.

При этом адвокат блогера заявил, что он раскаялся и готов сотрудничать со следствием. Защита блогера указывала на то, что Маркарян обязуется являться по первому требованию. В связи с этим его представители просили смягчить меру пресечения.

Кроме того, в суде Маркарян заявил, что не прятался в багажнике при задержании. По словам блогера, он сидел на пассажирском сиденье. Он также рассказал, что не знал о своем статусе разыскиваемого и не планировал выезжать из России.

Блогера задержали 23 августа. По данным следствия, он публиковал кадры с негативными высказываниями в адрес защитников Отечества. Правоохранители также хотели проверить его на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и госвласти.

25 августа стало известно, что суд арестовал Маркаряна на 17 суток. Тогда он не признал вину и заявил, что не узнал себя на видео. 28 августа блогер обжаловал свое заключение под стражу.

