Мать блогера Маркаряна принесла в суд его спортивные награды

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Мать блогера Арсена Маркаряна, который обвиняется в оскорблении памяти защитников Отечества, принесла в суд его спортивные награды и благодарственные письма.

"Количество медалей мы не считаем, это норма, и он так живет", – приводит ее слова ТАСС.

По подсчетам журналистов, всего медалей было примерно 30 штук. При этом женщина воздержалась от комментариев по уголовному делу против своего сына.

В данный момент блогер находится в Таганском суде Москвы, где рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения. Заседание по делу Маркаряна пройдет в отсутствие СМИ.

О задержании Маркаряна стало известно в субботу, 23 августа. Он был арестован в Московском регионе.

Блогеру предъявили обвинение по статье "Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет". В СК отмечали, что мужчина в ходе допроса не признал вину в совершении преступления.