25 августа, 18:53Происшествия
Мать блогера Маркаряна принесла в суд его спортивные награды
Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"
Мать блогера Арсена Маркаряна, который обвиняется в оскорблении памяти защитников Отечества, принесла в суд его спортивные награды и благодарственные письма.
"Количество медалей мы не считаем, это норма, и он так живет", – приводит ее слова ТАСС.
По подсчетам журналистов, всего медалей было примерно 30 штук. При этом женщина воздержалась от комментариев по уголовному делу против своего сына.
В данный момент блогер находится в Таганском суде Москвы, где рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения. Заседание по делу Маркаряна пройдет в отсутствие СМИ.
О задержании Маркаряна стало известно в субботу, 23 августа. Он был арестован в Московском регионе.
Блогеру предъявили обвинение по статье "Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет". В СК отмечали, что мужчина в ходе допроса не признал вину в совершении преступления.