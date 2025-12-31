Жители Санкт-Петербурга пожаловались на работу мобильного интернета

Фото: depositphotos/Savenkomasha.gmail.com

Массовые сбои в работе мобильного интернета наблюдаются на территории Санкт-Петербурга с вечера 30 декабря. Об этом свидетельствуют данные площадки Downdetector.

За сутки количество жалоб на мобильный интернет превысило 2,7 тысячи. В основном петербуржцы жалуются, что не могут получить доступ к мессенджерам и другим мобильным приложениям.

Ранее в Госдуме заявили, что мобильный интернет по соображениям безопасности могут ограничить в России в новогоднюю ночь. По словам депутатов, ограничения могут ввести в любой день, так как это "сегодняшние реалии".

Между тем широкополосный домашний интернет и Wi-Fi будут работать без перебоев в новогодние праздники во всех регионах России. Депутаты отметили, что каких-либо ограничений в домашнем интернете совершенно не требуется.