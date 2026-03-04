Заключившим контракт с Минобороны лицам без гражданства выплатят 595 тыс рублей

Фото: depositphotos/mars58

Лица без гражданства, которые заключили контракт с Минобороны РФ, смогут получить единовременную выплату в 595 тысяч рублей. Об этом говорится в указе Владимира Путина, размещенном на портале опубликования правовых актов.

Речь идет о тех контрактниках без гражданства, кто поступил на службу в российские войска с 7 июля 2025 года.

Ранее российское оборонное ведомство предложило повысить на 4% оклады военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти. Ожидается, что повышение окладов может произойти уже 1 октября 2026 года.

Эта мера коснется военных, проходящих службу по контракту или призыву, сотрудников Росгвардии со специальными званиями полиции и сотрудников органов внутренних дел.

