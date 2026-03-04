Форма поиска по сайту

04 марта, 18:40

Технологии

Apple представила свой самый дешевый и яркий MacBook

Фото: apple.com

Американская корпорация Apple выпустила свой первый бюджетный ноутбук MacBook Neo. Он отличается ярким корпусом и процессором, который использовался в прошлогоднем iPhone 16 Pro.

Гаджет оснащен мобильным чипом A18 Pro вместо привычных фирменных чипов M-серии. Также устройство имеет 8 гигабайт оперативной памяти и встроенный накопитель на 256 или 512 гигабайтов. В старшей версии также присутствует Touch ID.

Дисплей ноутбука размером 12,9 дюйма работает на частоте 60 герц и не имеет выреза-"челки", как в более дорогих моделях. Яркость дисплея составляет 500 нит. Однако поддержка True Tone и подсветка клавиатуры отсутствуют.

Вместе с тем разработчики предусмотрели два разъема USB-C, но решили отказаться от магнитной зарядки MagSafe.

Уточняется, что MacBook Neo предназначен для выполнения базовых офисных задач и учебы. Производитель обещает до 16 часов автономной работы без подзарядки. Более того, ноутбук полностью бесшумный за счет отсутствия системы активного охлаждения.

Начальная цена устройства заявлена от 599 долларов (около 46,6 тысячи рублей. – Прим. ред.) за версию с 256 гигабайтами. В свою очередь, модель с 512 гигабайтами стоит 699 долларов (примерно 54,3 тысячи рублей. – Прим. ред.). Ноутбук доступен сразу в нескольких цветах: серебристом, желтом, зеленом и голубом.

В числе еще одних новинок Apple ранее представила модели MacBook Air с новым процессором M5 и увеличенным объемом встроенной памяти. Новинка оснащена 10‑ядерным центральным процессором, в котором используется самое быстрое ядро в индустрии.

Предварительные продажи новых MacBook Air начались 4 марта, а первые поставки стартуют через неделю. Стоимость ноутбука останется на прежнем уровне и составит 1 099 долларов.

