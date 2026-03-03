Компания Apple представила MacBook Air с новым процессором и увеличенной памятью

Фото: depositphotos/bernardojbp

Американская корпорация Apple представила модели MacBook Air с новым процессором M5 и увеличенным объемом встроенной памяти. Об этом сообщается на сайте компании.

Как утверждает Apple, новинка оснащена 10‑ядерным центральным процессором, в котором используется самое быстрое ядро в индустрии. Конфигурации графического процессора предлагают до 10 ядер, каждое из которых дополнено нейронными ускорителями. Такой подход в четыре раза повысил производительность при выполнении связанных с ИИ задач по сравнению с моделями на базе чипа M4.

Кроме того, в новом чипе применяются улучшенные ядра шейдеров и графический процессор третьего поколения с поддержкой трассировки лучей, что позволило модернизировать графическую подсистему. По сравнению с прошлым поколением в новинке на 28% возросла пропускная способность унифицированной памяти. Разработанный Apple новый беспроводной чип N1 обеспечивает работу модулей Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

Базовая версия нового ноутбука оснащена накопителем на 512 гигабайтов, однако ее по-прежнему можно расширить до 4 терабайтов. В корпорации подчеркивают, что скорость чтения и записи твердотельного накопителя увеличилась в два раза по сравнению с предыдущем поколением.

Предварительные продажи новых MacBook Air начнутся в среду, 4 марта, а первые поставки – через неделю. Стоимость ноутбука останется на прежнем уровне и составит 1 099 долларов.

Помимо MacBook Air, компания Apple представила фирменные мониторы Studio Display и Studio Display XDR. Базовая модель оснащена 12-мегапиксельной камерой с функцией Center Stage и поддержкой Thunderbolt 5. Основные характеристики панели, аудиосистема и микрофонный массив не изменились.

Монитор Studio Display обойдется в 1 599 долларов. Он представлен в нескольких вариантах: со стандартным стеклом, с матовым покрытием nano-texture (доплата 300 долларов) и регулировкой по высоте (доплата 400 долларов). Подставка для регулировки наклона входит в комплект.

В отличие от базовой модели, монитор Apple Studio Display XDR поддерживает частоту обновления 120 Гц и оснащен подсветкой mini-LED с локальным затемнением. Его стоимость составит 3 200 долларов.

Ранее Apple представила свой самый доступный смартфон пятого поколения – iPhone 17e. По сравнению с предшественником она обладает более мощным процессором, поддержкой беспроводной зарядки MagSafe и увеличенным объемом памяти.