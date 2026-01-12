Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 19:36

Технологии

Компания Apple выбилась в лидеры по продажам смартфонов в 2025 году

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Компания Apple заняла первое место на мировом рынке смартфонов по итогам 2025 года, обогнав южнокорейскую фирму Samsung. Доля американского производителя составила 20%, а рост продаж – 10%, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование аналитической организации Counterpoint Research.

По мнению аналитиков, успех Apple связан с релизом IPhone 17 в четвертом квартале 2025 года на фоне активного расширения на развивающихся и средних рынках. Также за прошедший год отмечен рост популярности модели IPhone 16 в Японии, Индии и Юго-Восточной Азии.

Второе место заняла Samsung с долей 19%. Продажи компании возросли на 5% из-за востребованности модели серии Galaxy A, а также флагманских Galaxy Fold7 и S25. На третьем месте по итогам года оказалась китайская компания Xiaomi с долей в 13%. Бренд продемонстрировал устойчивый спрос на развивающихся рынках. Замкнули пятерку китайские производители Vivo и OPPO с совокупной долей 11%.

Общие показатели мировых поставок смартфонов по итогам 2025 года выросли на 2%. Авторы исследования связывают положительные результаты с премиализацией рынка. Они ожидают, что в 2026-м продажи могут снизиться на 3% из-за дефицита чипов и роста стоимости комплектующих.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что Apple и другие иностранные производители могут отключить на территории РФ все свои устройства, если санкции против России ужесточатся. Однако, по его словам, производители вряд ли пойдут на такой шаг.

Он отметил, что, если Apple все же решится на это, акции компании будут падать, так как люди по всему миру начнут отказываться от ее продукции.

Читайте также


технологии

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика