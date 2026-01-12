Компания Apple выбилась в лидеры по продажам смартфонов в 2025 году

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Компания Apple заняла первое место на мировом рынке смартфонов по итогам 2025 года, обогнав южнокорейскую фирму Samsung. Доля американского производителя составила 20%, а рост продаж – 10%, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование аналитической организации Counterpoint Research.

По мнению аналитиков, успех Apple связан с релизом IPhone 17 в четвертом квартале 2025 года на фоне активного расширения на развивающихся и средних рынках. Также за прошедший год отмечен рост популярности модели IPhone 16 в Японии, Индии и Юго-Восточной Азии.

Второе место заняла Samsung с долей 19%. Продажи компании возросли на 5% из-за востребованности модели серии Galaxy A, а также флагманских Galaxy Fold7 и S25. На третьем месте по итогам года оказалась китайская компания Xiaomi с долей в 13%. Бренд продемонстрировал устойчивый спрос на развивающихся рынках. Замкнули пятерку китайские производители Vivo и OPPO с совокупной долей 11%.

Общие показатели мировых поставок смартфонов по итогам 2025 года выросли на 2%. Авторы исследования связывают положительные результаты с премиализацией рынка. Они ожидают, что в 2026-м продажи могут снизиться на 3% из-за дефицита чипов и роста стоимости комплектующих.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что Apple и другие иностранные производители могут отключить на территории РФ все свои устройства, если санкции против России ужесточатся. Однако, по его словам, производители вряд ли пойдут на такой шаг.

Он отметил, что, если Apple все же решится на это, акции компании будут падать, так как люди по всему миру начнут отказываться от ее продукции.

