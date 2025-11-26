Форма поиска по сайту

26 ноября, 08:54

Депутат Свинцов: Apple может отключить гаджеты в России

В ГД рассказали, может ли Apple отключить устройства в России

Фото: depositphotos/duha127

В случае ужесточения санкций против России корпорация Apple и другие иностранные производители могут отключить на территории страны свои устройства, однако вряд ли будут это делать. Об этом ТАСС рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Он отметил, что если Apple все же решится на такой шаг, то акции компании будут падать, так как люди по всему миру начнут отказываться от ее продукции.

По мнению Свинцова, пользователи смогут быстро найти замену продукции Apple, если компания проявит себя в качестве инструмента в руках спецслужб США. По его словам, в Китае очень быстро замещают западную технику, поэтому в случае блокировки гаджетов Apple в какой-либо стране, люди задумаются о покупке китайских или индийских гаджетов.

Депутат добавил, что дистанционно отключена может быть техника из любой страны.

Ранее стало известно, что корпорация Apple ужесточила контроль за дистрибьюторами в Индии из-за массового незаконного вывоза новых iPhone. Смартфоны в основном вывозят в Россию. Отмечалось, что данная мера стала ответом на кризис параллельного экспорта.

