Несколько резервуаров нефтебазы загорелись из-за атаки дронов в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА атаковали нефтебазу в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.

В результате атаки на территории нефтебазы загорелись несколько резервуаров. Прибывшие пожарные проводят ликвидацию пожара.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее возгорание произошло на промышленном объекте в Усманском округе Липецкой области после падения сбитого украинского БПЛА. По данным главы региона Игоря Артамонова, никто из людей не пострадал. На месте происшествия работали оперативные службы.