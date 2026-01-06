Пожар произошел на промобъекте в Липецкой области после падения дрона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возгорание произошло на промышленном объекте в Усманском округе Липецкой области после падения сбитого украинского БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее врио главы Тверской области Виталий Королев сообщил, что обломок сбитого украинского БПЛА попал в многоквартирный дом в Твери. В результате ЧП погиб один человек, еще двое пострадавших госпитализированы.

Жители соседних квартир были оперативно эвакуированы. Сотрудники МЧС ликвидировали вспыхнувший в квартире пожар.