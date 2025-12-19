Обломки беспилотника попали в жилой дом в Липецке

Фото: министерство обороны РФ

Обломки вражеского БПЛА попали в один из жилых домов в Липецке. Предварительно, никто из жильцов не пострадал. О происшествии сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Угроза обрушения здания отсутствует. На месте уже работают экстренные службы и специалисты-взрывотехники, которые обследуют помещения и прилегающую территорию. В целях безопасности проводится эвакуация жильцов.

Ранее пятимесячный ребенок получил ранения в результате очередной атаки украинских беспилотников по Белгородской области. Врачи диагностировали у мальчика минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы.

Еще двое мирных жителей пострадали из-за падения обломков беспилотника в Славянском районе Краснодарского края. Фрагменты дронов обнаружили в частном секторе Славянска-на-Кубани и поселке Прибрежный.