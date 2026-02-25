Глава МИД ФРГ заявил о завершении дискуссии об экспроприации активов РФ

Фото: ТАСС/ЕРА/LUKAS COCH

Вопрос об экспроприации замороженных российских активов в пользу Украины временно снят с повестки, заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль на пресс-конференции со своим бельгийским коллегой Максимом Прево в Берлине.

"Тема окончательно прояснена. Мы инициировали этот заем (для Украины размером 90 миллиардов евро. – Прим. ред), так что это тот путь, которым мы сейчас хотим пойти", – пояснил он.

По словам министра, тема использования активов может вернуться позже – в контексте возмещения ущерба. Однако сейчас дискуссия закрыта благодаря наличию "хорошего запасного инструментария".

В конце 2025 года участники саммита Евросоюза в Брюсселе не смогли прийти к общему решению по экспроприации замороженных российских активов. В связи с этим финансирование Украины в размере 90 миллиардов евро будет осуществляться из бюджета ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что теперь разблокирование замороженных в ЕС активов РФ будет возможно, только если за это проголосует 60% стран объединения, то есть 16 из 27.

Центробанк РФ, в свою очередь, заявлял, что будет взыскивать с банков Евросоюза убытки от блокировки и использования его активов. В регуляторе напомнили, что власти Европы продолжают предпринимать попытки конфискации активов без согласия российского регулятора.