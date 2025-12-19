19 декабря, 05:18Политика
Евросоюз решил выделить Украине 90 млрд евро на 2026–2027 годы
Фото: depositphotos/paulgrecaud
Страны Евросоюза договорились предоставить Украине 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в соцсети X.
"Мы договорились. Решение о предоставлении Украине помощи в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы утверждено. Мы взяли на себя обязательства и выполнили их", – написал Кошта.
Вместе с тем он не уточнил, будут ли задействованы в этом решении замороженные российские активы.
Центробанк России отмечал, что будет взыскивать с банков Евросоюза убытки от блокировки и использования его активов. В ЦБ напомнили, что власти Европы продолжают пытаться конфисковать активы, размещенные в финансовых институтах ЕС, без согласия российского регулятора.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в случае изъятия российских активов в бельгийской расчетно-клиринговой системе Euroclear Евросоюзу придется решать вопрос замороженных активов и в других странах сообщества.
"Деньги 24": эксперт рассказал, как Россия может ответить на конфискацию ее активов