Евросоюз решил выделить Украине 90 млрд евро на 2026–2027 годы

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Страны Евросоюза договорились предоставить Украине 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в соцсети X.

"Мы договорились. Решение о предоставлении Украине помощи в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы утверждено. Мы взяли на себя обязательства и выполнили их", – написал Кошта.

Вместе с тем он не уточнил, будут ли задействованы в этом решении замороженные российские активы.

Центробанк России отмечал, что будет взыскивать с банков Евросоюза убытки от блокировки и использования его активов. В ЦБ напомнили, что власти Европы продолжают пытаться конфисковать активы, размещенные в финансовых институтах ЕС, без согласия российского регулятора.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в случае изъятия российских активов в бельгийской расчетно-клиринговой системе Euroclear Евросоюзу придется решать вопрос замороженных активов и в других странах сообщества.