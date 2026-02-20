Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, 30-летний мужчина получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколков сбитого дрона. Прибывшая бригада скорой помощи проводила реанимационные действия, но спасти его не удалось.

Развожаев добавил, что также в двух многоквартирных домах в районе улицы Маршала Крылова были выбиты стекла и повреждены шесть частных домовладений в Ставковом переулке.

Ранее ребенок пострадал в результате атаки украинских БПЛА на Севастополь. Ударной волной от сбитого дрона выбило окна в одном из частных домов и 9-летнему мальчику осколками посекло ноги. Пострадавший был госпитализирован.