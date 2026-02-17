Ребенок пострадал в результате атаки БПЛА на Севастополь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Ребенок пострадал в результате атаки украинских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, на Фиолентовском шоссе ударной волной от сбитого дрона выбило окна в одном из частных домов. В результате 9-летнему мальчику осколками посекло ноги, он госпитализирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

"Всю ночь силы ПВО и нашего Черноморского флота отражали атаку ВСУ. Это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время. В общей сложности сбито более 24 БПЛА", – рассказал губернатор.

На улице Гоголя упавшая боевая часть от сбитого беспилотника сдетонировала в одном из дворов. В 3 многоквартирных домах осколками выбило стекла, повреждено множество автомобилей. Около 14, 29 и 31 дома также упали осколки БПЛА.

Помимо этого, в ТСН СНТ "Прогресс" во дворах частных домовладений жители нашли фрагменты дронов, также выбиты стекла в зданиях.

Развожаев призвал сообщать об опасных находках по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на сообщения и выезжают на место, уточнил он.

Ранее 2 человека получили ранения из-за падения вражеского беспилотника в поселке Ильском Краснодарского края. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывается медпомощь.

В результате атаки повреждения также получили 4 частных дома, в 2 из них начался пожар. На месте ЧП работали экстренные службы и пожарные расчеты.