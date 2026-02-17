Flightradar24: самолет с делегацией РФ вошел в воздушное пространство Швейцарии

Фото: ТАСС/ЕРА/MAXIM SHIPENKOV

Борт с российской делегацией, которая направляется на переговоры по Украине, вошел в воздушное пространство Швейцарии. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

По данным сайта, Ил-96 специального летного отряда "Россия" направляется в сторону Женевы после пролета над Италией.

Третий раунд переговоров между Россией, США и Украиной пройдет в указанном швейцарском городе 17–18 февраля. СМИ утверждали, что украинская делегация уже прилетела.

Как рассказывали в Кремле, на предстоящей встрече будут обсуждаться основные вопросы, в том числе территориальные. Главой российской делегации остается помощник президента России Владимир Мединский. Он не участвовал в прошлых раундах, прошедших в Абу-Даби, поскольку там поднималась тема безопасности, которая касалась только военных.