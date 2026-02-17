Житель Уссурийска сорвался с моста при попытке уклониться от поезда

Фото: телеграм-канал "Дальневосточная полиция"

Житель Уссурийска получил серьезные травмы, повиснув на перилах железнодорожного моста и сорвавшись с семиметровой высоты. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

По данным ведомства, мужчина в наушниках поздно заметил приближающийся грузовой состав. Понимая, что избежать столкновения невозможно, он попытался удержаться за перила моста, но у него закружилась голова, и он упал вниз.

"В результате падения мужчина получил закрытый оскольчатый перелом левого бедра со смещением, сотрясение головного мозга и ушиб пояснично-крестового отдела позвоночника", – сообщили в пресс-службе.

Пострадавшему оказал помощь очевидец, вызвавший скорую помощь. Транспортная полиция Уссурийска проведет проверку обстоятельств происшествия.

Ранее четыре человека пострадали в результате аварии с участием нетрезвой водительницы в Забайкалье. Пострадавшие были госпитализированы. Также сотрудники ГАИ установили, что виновница ДТП не имеет водительских прав.