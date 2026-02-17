Агентство допинг-тестирования сняло обвинения с олимпийского чемпиона Гацалова

Фото: ТАСС/Данил Киселев

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сняло все обвинения в применении допинга с главного тренера российской сборной по вольной борьбе олимпийского чемпиона Хаджимурата Гацалова в досудебном порядке. Об этом ТАСС заявил президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили.

"Мы в его невиновности не сомневались ни на секунду", – сказал собеседник агентства.

Гацалова отстранили в мае 2025 года из-за обвинения в нарушении антидопинговых правил на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб. В этой организации регистрировались все мероприятия, связанные с проверкой спортсменов из РФ на наличие допинга в период с 2012 по 2015 год.

В 2019-м в соответствии с соглашением о восстановлении прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА) информация была передана Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Специалисты WADA считали, что с данными производились действия, направленные на сокрытие антидопинговых правил. Однако Россия не согласилась с этим, из-за чего начался судебный процесс.